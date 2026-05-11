غزة والضفة «تحت النار».. الاتحاد الأوروبي يبحث معاقبة المستوطنين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، مقتل 3 فلسطينيين خلال 24 ساعة، وإصابة 16 آخرين، ما يرفع حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 إلى 72 ألفًا و740 قتيلًا و172 ألفًا و555 مصابًا.

وقالت الوزارة في بيان إحصائي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة “3 شهداء جدد، و16 مصابًا”، دون توضيح ملابسات سقوط الضحايا.

ولم توضح الوزارة تفاصيل الحوادث، فيما تأتي هذه المعطيات مع استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، عبر القصف وإطلاق النار، ما يؤدي إلى مقتل وإصابة مدنيين.

وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ سريانه ارتفعت إلى “854 شهيدًا و2453 مصابًا”، كما انتُشل 770 جثمانًا من بين الركام والشوارع.

وبينت أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 ارتفعت بذلك إلى “72 ألفًا و740 شهيدًا، و172 ألفًا و555 مصابًا”.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت دمارًا هائلًا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

كما تضمن النص الأصلي إشارات إلى التطورات الميدانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس، وسط روايات متضاربة بين شهود عيان والشرطة الإسرائيلية بشأن ملابسات الحادث.

وقال شهود إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على شاب فلسطيني ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، بينما قالت الشرطة الإسرائيلية إن الحادث وقع خلال عملية أمنية زعمت فيها تعرض القوات لإطلاق نار، قبل “تحييد” الشخص المستهدف.

وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعدًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخدام قوة مفرطة، إلى جانب توسع الاستيطان واعتداءات متكررة من المستوطنين بحق الفلسطينيين.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفًا في القدس الشرقية التي تعتبرها الأمم المتحدة جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ أكتوبر 2023، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن مقتل نحو 1155 فلسطينيًا، وإصابة 11 ألفًا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية.

وفي سياق متصل، تتجه دول الاتحاد الأوروبي إلى بحث فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف في الضفة الغربية، بحسب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي أشارت إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي داخل التكتل.