غزة والضفة تنزفان.. عشرات القتلى وتحذيرات من مجاعة وشيكة

مشهد يتكرر بعنف متصاعد، إذ اجتاحت موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية قطاع غزة، مخلفة دماراً واسعاً وعشرات القتلى والجرحى، بينهم أطفال ونساء، وسط تحذيرات متزايدة من كارثة إنسانية تلوح في الأفق.

وشهد قطاع غزة، تصعيداً عنيفاً من قبل القوات الإسرائيلية، أسفر عن مقتل أكثر من 45 شخصاً وإصابة العشرات، في غارات طالت مناطق سكنية ومرافق مدنية.

وأفادت مصادر طبية بوصول 5 إصابات، بينها حالة حرجة، إلى مستشفى العودة شمالي القطاع، جراء قصف استهدف منزلاً في منطقة الشيخ زايد ببيت لاهيا، كما أدى قصف آخر إلى إصابات مباشرة في شارع أسامة بقيقان النجار جنوب خان يونس، بعد غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية.

وفي حي الشجاعية شرقي غزة، أدى قصف جوي إلى دمار واسع وإصابات في شارع نظير، فيما قُتل فلسطيني وأصيب آخرون في غارة استهدفت شارع الثورة غرب مدينة غزة، كما طالت الضربات الجوية منطقة الشعف في حي التفاح، ما تسبب بسقوط جرحى بين المدنيين.

بالتزامن مع ذلك، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة صادقت على استدعاء عشرات آلاف من جنود الاحتياط، تمهيداً لتوسيع العمليات العسكرية داخل القطاع.

ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي عقد اجتماعاً مطولاً أفضى إلى تبني خيار “التصعيد التدريجي” لتحقيق ما وصفه بـ”أهداف الحرب”.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تفرض فيه إسرائيل حصاراً شاملاً على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، حيث أُغلقت المعابر ومنعت دخول المساعدات الإنسانية، ما فاقم من خطر المجاعة وانتشار الأمراض وانهيار الخدمات الصحية.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى “52418 قتيلا و118091 إصابة، في ظل استمرار القصف وصعوبة وصول طواقم الإنقاذ إلى الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات”.

تقدم في محادثات أمريكية إسرائيلية لاستئناف المساعدات إلى غزة دون إشراف “حماس“

أفاد موقع “أكسيوس” بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى اتفاق مع ممثلي صندوق دولي جديد، بهدف استئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون المرور عبر حركة “حماس”.

وبحسب الموقع، شهدت الأسابيع الماضية اجتماعات مكثفة بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، وممثلين عن الصندوق الإنساني الدولي، إلى جانب شركات خاصة، لبحث آلية جديدة لتوزيع المساعدات بشكل مباشر على الفلسطينيين.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، مثّل الجانب الإسرائيلي في هذه المحادثات، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أطلع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تطوراتها خلال اتصال هاتفي مؤخراً،

وتتضمن الخطة المقترحة إنشاء مجمعات داخل القطاع، تُوزَّع فيها المساعدات أسبوعياً على العائلات، تحت إشراف دولي وبتمويل من دول ومنظمات خيرية.

جنين.. العمليات العسكرية الإسرائيلية تدخل يومها الـ100 وسقوط قتلى في نابلس

في مشهد يبدو بلا نهاية، تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين لليوم المئة على التوالي، بينما امتد التصعيد إلى نابلس، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، بمقتل فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية اقتحام نفذها الجيش في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

ويأتي هذا التطور بينما تدخل العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين يومها الـ100، وسط حملات مداهمة وتفتيش مستمرة، واشتباكات متقطعة مع المقاومة الفلسطينية، خلّفت مئات الجرحى وعدداً من الشهداء خلال الأشهر الماضية.

وتشهد الضفة الغربية منذ شهور حالة من التوتر المتصاعد، خاصة في مناطق مثل جنين ونابلس، حيث كثفت القوات الإسرائيلية من اقتحاماتها بدعوى ملاحقة مطلوبين، فيما يتهم الفلسطينيون إسرائيل بتنفيذ “عقاب جماعي” يطال المدنيين.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية بالتوازي، وأفادت منظمات حقوقية بارتفاع أعداد القتلى الفلسطينيين في الضفة إلى أكثر من 500 شخص، منذ بداية التصعيد، بينهم عشرات الأطفال.