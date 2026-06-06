غزة والضفة.. مقتل رضيع فلسطيني وشاب بـ«يوم زفافه» برصاص إسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل رضيع فلسطيني يبلغ من العمر سبعة أشهر، وإصابة والديه بجروح، إثر إطلاق نار إسرائيلي في منطقة تل رميدة جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة أن الطفل، الذي عُرف باسم سام فهد أبو هيكل، فارق الحياة في موقع الحادث، بينما أُصيب والداه بجروح وُصفت بالمتوسطة.

وبحسب رواية عائلة الطفل، فإن الأسرة كانت تستقل مركبة بالقرب من حاجز 17، عندما لاحظت وجود مركبات عسكرية إسرائيلية وجنودًا في المنطقة، فتوقفت، قبل أن يتم إطلاق النار باتجاههم، مشيرة إلى أنهم اعتقدوا في البداية أن الطلقات تحذيرية.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه خلال نشاط عملياتي في منطقة الخليل، رصد جنود سيارة تتحرك بسرعة نحوهم، فقام أحد الجنود بإطلاق طلقات نارية فردية باتجاهها، ما أسفر عن إصابة ثلاثة فلسطينيين، مؤكداً نقلهم إلى المستشفى.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن تحقيقًا عسكريًا أوليًا خلص إلى أن المصابين كانوا “مدنيين غير متورطين”، مشيرًا إلى أن الحادثة ما تزال قيد المراجعة، وأن النتائج ستُرفع إلى الجهات المختصة.

وتُعد منطقة تل رميدة في الخليل من أكثر المناطق توترًا في الضفة الغربية، حيث يعيش مستوطنون إسرائيليون وسط وجود عسكري مشدد، في بيئة تشهد مواجهات متكررة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة “الأناضول” بأن شابًا فلسطينيًا قُتل وأصيب آخران، فجر السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة على سطح منزل في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك قبل ساعات من موعد زفافه.

وأوضحت مصادر طبية في مستشفى ناصر أن الشاب مهند عثمان فروانة، البالغ من العمر 25 عامًا، فارق الحياة متأثرًا بالغارة الجوية، بينما أُصيب شخصان آخران بجروح.

ووفق روايات عائلية، كان الشاب يستعد لإقامة حفل زفافه، غير أن القصف حوّل لحظة الفرح إلى مأساة، بعد استهداف الخيمة المقامة على سطح منزل العائلة.

كما شهدت مناطق أخرى من قطاع غزة قصفًا مدفعيًا وإطلاق نار، شمل شرق ووسط خان يونس وأطراف حي التفاح شرقي مدينة غزة، دون تسجيل إصابات إضافية في تلك المناطق.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر 2025، وسط تبادل اتهامات بين الأطراف واستمرار العمليات العسكرية، ما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع والضفة الغربية.