غزة.. 1400غارة إسرائيلية خلال شهر وعدد السكان انخفض 6% منذ بدء الهجوم

في اليوم الـ454 للحرب الإسرائيلية على غزة، أفادت مصادر فلسطينية، بمقتل11 نازحا فلسطينيا وإصابة 15 آخرين، جراء قصف إسرائيلي خيامهم في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوب القطاع.

وبحسب مصادر محلية، فإن النيران اشتعلت عقب قصف مخيم للنازحين في محيط مخيم حي السلام غربي مدينة خان يونس، ولا تزال سيارات الإسعاف تنقل الضحايا باتجاه مستشفى ناصر.

واستقبل سكان قطاع غزة العام الجديد، مع دخول الحرب يومها الـ 453، على وقع الهجمات الجوية والقصف المدفعي ونسف المربعات السكنية واستهداف مراكز الإيواء، وذلك تزامنا مع اجتياح مياه الأمطار آلاف الخيام التي تؤوي النازحين، مما زاد في معاناة العائلات.

وواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على المستشفيات في القطاع، واستهداف تجمعات النازحين، والتوغل العسكري في وسط وشمال القطاع، حيث دعا متحدث باسم الجيش الإسرائيلي سكان مخيم البريج ومناطق جديدة شمال غزة إلى ضرورة إخلاء المنطقة بسبب “هجوم إسرائيلي يستهدف الذين يطلقون الصواريخ نحو إسرائيل”.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، “ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة إلى 45553 شهيدا و108379 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023، وذلك بعد ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجزرتين أسفرتا عن 12 قتيلا و41 مصابا خلال الـ 48 ساعة الماضية”.

من جانبه، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد سكان غزة انخفض 6% منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع قبل 15 شهرا، وذلك بعد مغادرة نحو 100 ألف فلسطيني ومقتل أكثر من 55 ألفا.

وأشار الجهاز إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية التي أعلنت أن نحو 45500 فلسطيني، أكثر من نصفهم نساء وأطفال، استشهدوا منذ اندلاع الحرب، في حين فقد 11 ألفا.

وأضاف أن البيانات تشير إلى أن عدد سكان غزة انخفض بنحو 160 ألفا خلال الحرب إلى 2.1 مليون، بينهم أكثر من 1 مليون أو ما يعادل 47 % دون الـ 18.

وذكر الجهاز في تقريره الذي نشره الثلاثاء: “منذ 7 أكتوبر 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا وحشيا على قطاع غزة، استهدف البشر والمباني والبنية التحتية الحيوية، وتحولت المدن إلى أنقاض، أحياء كاملة أصبحت أثراً بعد عين، عائلات كاملة محيت أسماؤها من السجل المدني، خسائر بشرية ومادية مدمرة”.

وأضاف: “يواجه 22% من السكان مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد”، وذلك وفقا لمعايير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وتابع: “11000 امرأة حامل، وحوالي 3500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية، ونقص الغذاء، حيث استشهد 36 طفلاً نتيجة المجاعة وسوء التغذية”.

ومن جهتها، اعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن البيانات “مفبركة ومزيفة ومبالغ فيها من أجل تشويه سمعة إسرائيل”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أنه نفذ أكثر من 1400 غارة جوية على أهداف في غزة خلال شهر ديسمبر وحده، بمعدل 45 غارة يومياً.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان، أن “الهجمات نفذت بواسطة مقاتلات حربية ومروحيات وطائرات مسيرة، استناداً إلى المعلومات التي قدمتها القوات البرية”.

وأشار البيان إلى “أن الأهداف شملت مقاتلين من «حماس» وحلفائها وأنفاقاً ومواقع مراقبة وقنص ومستودعات أسلحة”.

وتواجه إسرائيل انتقادات دولية بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين جراء هذه الهجمات.