غزة.. 39 رضيعا بأقسام العناية المركزة مُهدّدون بالوفاة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، أن 39 طفلاً رضيعا بأقسام العناية المركزة داخل قطاع غزة مهدّدون بالوفاةلعدم وجود الأوكسجين.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية “د.مي الكيلة”، إلى توقف 20 مستشفى من أصل 35 في قطاع غزة عن الخدمة إثر القصف الإسرائيلي، واصفة أن ما يجري من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق المستشفيات هو ضد القوانيني والمواثيق الإنسانية وهو جرم حقيقي في حق الأطباء والأطقم الطبية والمرضى.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الـ36 على التوالي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بقصفها جوًا وبحرًا وبرًا، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى،

مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف تواجه صعوبة بالغة في نقل الجرحى بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي