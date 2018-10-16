غسان سلامة في ضيافة باشاغا

قدم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد غسان سلامة تهنئته لوزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا بمناسبة بتوليه مهام الوزارة مؤخراً.

حيث جاء ذلك خلال إستقبال وزير الداخلية المفوض للسيد سلامة ونائبته ستيفاني ويليامز بمقر الوزارة بطرابلس صباح اليوم الثلاثاء، واستعرض سلامة خلال هذه المقابلة نتائج زيارته الأخيرة التي قام بها لعدد من دول العالم وخاصة فيما يهم الشأن الليبي.

كما أكد رئيس البعثة الأممية حرص البعثة على ضرورة إرساء دعائم الأمن والإستقرار في كافة ربوع ليبيا مبدياً إستعداد البعثة على تقديم المزيد من الدعم بمختلف أشكاله بما يضمن الأمن والإستقرار داخل البلاد وتخطي هذه المرحلة الحرجة التي بها.

في سياق متصل عبر وزير الداخلية المفوض فتحي علي باشاغا عن سعادته بلقاء سلامة لبحث ومناقشة عدد من المواضيع التي تهم الشأن الليبي وخاصة الأمنية منها، مؤكداً دعم وزارة الداخلية لكافة الجهود الإقليمية والدولية، ونشر ثقافة التسامح بين أبناء الوطن الواحد وتعزيز مفاهيم المصالحة الحقيقية وعودة النازحين بالداخل والخارج إلى ديارهم.