غضب شعبي في إسرائيل ضد «سياسات نتنياهو».. الآلاف يهتفون ضد الحكومة

شهدت مدينة تل أبيب مساء السبت مظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف الإسرائيليين، خرجوا إلى ساحة المسرح في وسط المدينة للتعبير عن رفضهم لسياسات الحكومة الحالية والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، في مشهد يعكس تصاعد حالة الاحتقان السياسي داخل إسرائيل.

وضمّت التظاهرة أنصار التيار اليساري المعارض لسياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث أكد مراسل وكالة “ريا نوفوستي” أن هذه المرة شهدت المظاهرة مستوى أعلى من التنظيم والتنسيق مقارنة بالأسابيع السابقة، إذ انطلقت مسيرة شارك فيها مئات النشطاء عبر شوارع مركز المدينة قبل أن تتجمع الحشود في الساحة الرئيسية.

ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات تطالب بوقف ما وصفوه بالسياسات المتطرفة، والدعوة إلى نهج أكثر سلمية في إدارة الصراع الإقليمي، إلى جانب التأكيد على ضرورة حماية القيم الديمقراطية داخل إسرائيل.

كما شملت المطالب وقف التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، ورفض خطوات ضم الضفة الغربية، في ظل انتقادات متصاعدة لسياسات الحكومة في هذا الملف.

وطالب المحتجون كذلك بالإفراج عن نحو 180 مراهقًا فلسطينيًا، قالوا إنهم محتجزون دون محاكمة أو إجراءات قانونية كاملة، داعين إلى مراجعة السياسات الأمنية والقضائية المرتبطة بالاعتقالات.

كما دعا المتظاهرون إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية مستقلة للتحقيق في الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، والذي أدى إلى اندلاع مواجهة عسكرية واسعة ما زالت تداعياتها مستمرة حتى اليوم.

وبحسب تقارير ميدانية، جرى التنسيق المسبق للمظاهرة مع السلطات الإسرائيلية، حيث انتشرت قوات الشرطة في محيط التجمع لضمان سير الفعالية دون تسجيل احتكاكات أو اضطرابات.

وفي السياق نفسه، شهدت مدن إسرائيلية أخرى مثل القدس وحيفا فعاليات احتجاجية متزامنة مناهضة للحكومة، ما يعكس اتساع نطاق المعارضة الشعبية في الشارع الإسرائيلي.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجدل السياسي الداخلي حول مستقبل الحكومة الإسرائيلية، بالتوازي مع تصاعد الانقسام المجتمعي بشأن السياسات الأمنية والاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، وهي ملفات ظلت محط خلافات حادة لسنوات طويلة.

هذا وتشهد إسرائيل منذ فترة حالة من الاستقطاب السياسي المتزايد بين الحكومة والمعارضة، خاصة في ظل الحرب المستمرة والتوترات الإقليمية، إلى جانب تصاعد الجدل حول ملف الاستيطان والتحقيقات الأمنية الداخلية، ما يجعل الدعوات إلى انتخابات مبكرة جزءًا من مشهد سياسي أكثر تعقيدًا وتشابكًا.