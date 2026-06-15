غضب عالمي في كرة القدم.. 13 دولة تهاجم رئيس «يويفا»



تصاعدت حدة الجدل في الساحة الكروية الدولية بعد صدور بيان مشترك من 13 اتحادًا وطنيًا لكرة القدم، من بينها أربعة اتحادات عربية، عبّرت فيه عن رفضها القاطع لتصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” ألكسندر تشيفرين، والتي اعتبرت أن بعض مباريات كأس العالم الموسعة لا تحظى بالأهمية الكافية.

وكان تشيفرين قد أثار انتقادات واسعة عقب حديثه عن نظام كأس العالم الجديد الذي يشهد زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 فريقًا، مشيرًا إلى أن هذا التوسع قد يؤدي إلى وجود مباريات “غير مثيرة للاهتمام”، وهو ما فجّر ردود فعل غاضبة من عدد من الاتحادات المشاركة في البطولة.

وجاء في البيان المشترك، الذي نشر عبر المواقع الرسمية للاتحادات الموقعة، أن الدول الممثلة وهي: الرأس الأخضر، كوراساو، أوزبكستان، الكونغو، هايتي، الجزائر، تونس، المغرب، مصر، غانا، السنغال، كوت ديفوار، وجنوب إفريقيا، تعرب عن “خيبة أمل شديدة ورفض حازم” لتلك التصريحات.

وأكدت الاتحادات أن وصف أي مباراة في كأس العالم بأنها غير مهمة يتجاهل تضحيات اللاعبين وطموحاتهم، إضافة إلى تطلعات الجماهير في مختلف أنحاء العالم، مشددة على أن مجرد التأهل إلى المونديال يمثل إنجازًا تاريخيًا وحلمًا وطنيًا لدول عديدة.

وأشار البيان إلى أن دولًا مثل الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان تنظر إلى التأهل للمونديال باعتباره لحظة تاريخية، بينما يمثل العودة إلى البطولة بعد غياب طويل حدثًا استثنائيًا لملايين المشجعين في دول مثل الكونغو وهايتي.

كما شددت الاتحادات الموقعة على أن قوة كرة القدم تنبع من عالميتها وقدرتها على جمع مختلف الدول دون تمييز، معتبرة أن كل منتخب تأهل إلى البطولة يستحق الاحترام الكامل، وأن كل مباراة تحمل قيمة رياضية وإنسانية لا يمكن التقليل منها.

وجدد البيان رفضه لتصريحات رئيس “يويفا”، مؤكدًا أن مستقبل كرة القدم يجب أن يقوم على توسيع الفرص وتعزيز العدالة الرياضية وإبراز الطابع العالمي للعبة، بما يسهم في إلهام الأجيال الجديدة حول العالم.

المصدر: RT

خلفية وسياق

يشهد نظام كأس العالم بعد التوسعة إلى 48 منتخبًا نقاشًا واسعًا بين مؤيدين يرون أنه يوسع قاعدة المشاركة عالميًا، ومعارضين يعتبرون أنه قد يؤثر على جودة بعض المباريات. ويأتي هذا البيان ليعكس موقفًا قويًا من دول ترى أن المشاركة في المونديال تمثل قيمة تاريخية ورمزية تتجاوز الحسابات الفنية البحتة.