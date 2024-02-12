غضب في العالم الإسلامي بسبب تصريحات الرئيس الأرجنتيني

أثار الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، جدلا واسعا وغضبا جماهيريا واسعا في العالم الإسلامي، وذلك بعد تصريحاته المستفزة المتعلقة بالمسجد الأقصى المُبارك.

ودعا المدعو خافيير مايلي، إلى هدم المسجد الأقصى، قائلا في مقابلة مع قناة “إسرائيل اليوم”: إنه يؤمن بالنبوءات اليهودية التي تتحدث عن بناء الهيكل الثالث في مكان المسجد الأقصى، وأنه يتوقع أن تتحقق بالتأكيد.

وأضاف أنه يعتبر القدس عاصمة “لإسرائيل” وأنه ينوي نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وأثارت هذه التصريحات المجنونة استنكارا واسعا من الدول والمنظمات الإسلامية، معتبرة أن ما صرح به الرئيس الأرجنتيني يعتبر مساسا بالمقدسات الإسلامية وتحريضا على العنف والتطرف.

كما طالب المستنكرون، بالاعتذار الفوري والرجوع عن هذا القرار الاستفزازي.

ووصف بطل اتحاد “UFC للفنون القتالية المختلطة MMA”، الروسي عمر نورمحمدوف، الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي بـ”الأحمق”.