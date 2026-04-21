غضب في تركيا.. المعارضة تطالب بطرد السفير الأمريكي «توم برّاك»

أثارت تصريحات السفير الأميركي لدى أنقرة توم برّاك موجة واسعة من الغضب داخل الأوساط السياسية التركية، بعدما تحدث خلال مشاركته في جلسة “منتدى أنطاليا الدبلوماسي” جنوب تركيا، عن مفهوم القوة السياسية في الشرق الأوسط، وعلاقته بتوازنات المنطقة، إلى جانب تناوله العلاقات بين تركيا وإسرائيل.

وخلال الجلسة، قال برّاك إن “السلطة القوية وحدها هي التي تحظى بالاحترام في الشرق الأوسط”، مشيراً إلى ما وصفه بنماذج من الأنظمة التي تحقق الاستقرار، ومعتبراً أن بعض التجارب السياسية في المنطقة أظهرت أن القيادة الحازمة تلعب دوراً محورياً في رسم مسار الدول.

وأضاف أن ما يعرف بـ“الربيع العربي” خبا، وأن نتائجه جاءت مخيبة للآمال في عدد من الدول التي انطلقت فيها تلك التحركات تحت شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الأنظمة القيادية القوية، سواء الملكية أو الملكية الدستورية، كانت الأكثر نجاحاً في نظره.

كما تطرق السفير الأميركي إلى الأوضاع في سوريا، معتبراً أن ما تحقق هناك يرتبط بوجود قيادة قوية تتخذ قرارات حاسمة، على حد تعبيره، وهو ما اعتبرته أطراف سياسية في تركيا توصيفاً مثيراً للجدل.

وفي السياق ذاته، قال برّاك إن تركيا تمثل قوة إقليمية لا يمكن الاستهانة بها، مشيراً إلى أن تحالفاً بين تركيا وإسرائيل يمكن أن يشكل، من وجهة نظره، مساراً نحو تعزيز الازدهار والاستقرار في المنطقة.

وتطرّق أيضاً إلى دور وسائل الإعلام في البلدين، معتبراً أنها تسهم في تأجيج المخاوف المتبادلة عبر نشر تصورات متطرفة عن الطرف الآخر، ما يعمّق حالة التوتر بين الجانبين، وفق وصفه.

هذه التصريحات فجّرت ردود فعل غاضبة داخل تركيا، حيث طالب زعيم حزب “الشعب الجمهوري” أوزغور أوزيل، الحكومة التركية بإعلان السفير الأميركي “شخصاً غير مرغوب فيه”، إذا لم يتراجع عن تصريحاته، معتبراً أنها لا تتماشى مع مبادئ الديمقراطية في البلاد، التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك.

وقال أوزيل إن هذه التصريحات تمثل “وقاحة دبلوماسية”، مؤكداً أن السفير “لا ينبغي أن يبقى في تركيا دقيقة واحدة” ما لم يتراجع عن أقواله، على حد تعبيره.

من جانبه، دعا رئيس حزب “السعادة” محمود أريكان إلى اتخاذ موقف رسمي مماثل، مشدداً على أن السياسة الخارجية التركية ليست مجالاً للتدخلات الأجنبية، وأن تصريحات برّاك غير مقبولة داخلياً وإقليمياً.

ووصف أريكان مقولة إن “القوة وحدها هي التي تحظى بالاحترام” بأنها قراءة قاصرة للتاريخ، مؤكداً أن التجارب التاريخية أثبتت أن القوة الغاشمة لا تدوم، وأن القيم الإنسانية والعدالة هي التي تصنع الاستقرار الحقيقي.

كما انضم رئيس حزب “الرفاه من جديد” فاتح أربكان إلى موجة الانتقادات، معتبراً أن تصريحات السفير الأميركي تمثل تدخلاً مباشراً في الشؤون الداخلية لتركيا، مطالباً وزارة الخارجية باستدعائه وتوجيه توبيخ رسمي له.

وتأتي هذه التطورات في ظل حساسية العلاقات الإقليمية، لا سيما مع استمرار الجدل حول دور تركيا في ملفات الشرق الأوسط، والتوترات المستمرة في العلاقات مع إسرائيل، ما جعل تصريحات برّاك محط نقاش سياسي وإعلامي واسع داخل أنقرة.