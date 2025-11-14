غضب وسخرية.. رونالدو يطرد بعد تدخل عنيف والبرتغال تخسر نقاطاً ثمينة

تعرض نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو للطرد خلال خسارة فريقه أمام إيرلندا 0-2، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاء الطرد في الدقيقة 60 بعد تدخل عنيف من رونالدو على المدافع دارا أوشيا، حيث أشهر الحكم السويدي جلين نيبرغ البطاقة الصفراء أولًا، قبل أن تغير تقنية الفيديو VAR القرار إلى بطاقة حمراء مباشرة، في لقطة أثارت جدلًا واسعًا.

وبحسب الخبير التحكيمي دالي جونسون من شبكة BBC، من المتوقع أن يُوقَّف رونالدو لمباراتين، ما يعني احتمال غيابه عن أول مباراة للبرتغال في كأس العالم 2026 إذا تأهل المنتخب مباشرة، بالإضافة لتأكد غيابه عن المباراة المصيرية المقبلة أمام أرمينيا.

وخلال خروجه من الملعب، سخر رونالدو من الجمهور والمدافع الذي تسبب بطرده، حيث قام بإشارة “البكاء” بيده في وجهه، متهمًا إياه بـ”المبالغة” و”التمثيل”.

تأتي هذه البطاقة الحمراء الـ13 في مسيرة رونالدو الاحترافية، في لحظة حرجة للغاية بالنسبة للمنتخب البرتغالي الذي يسعى لضمان صدارة مجموعته والتأهل المباشر للمونديال دون المرور بالملحق الأوروبي.

