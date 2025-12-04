غفوة بالبيت الأبيض وقاض يتحدى الرئيس.. ترامب: الرسوم جلبت التريليونات لأمريكا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن فرض الرسوم الجمركية كان أداة ضغط فعالة أتاحته إنهاء نزاعات دولية متعددة خلال فترة رئاسته، مشيراً إلى أنه أنهى ثماني حروب، خمس منها باستخدام هذه الرسوم.

وقال ترامب خلال تصريح له في البيت الأبيض إن قضية فرض الرسوم حظيت بـ”دعم هائل”، وساهمت في تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة، كما جلبت تريليونات الدولارات للخزانة الأميركية.

وأوضح ترامب أن الرسوم الجمركية المتبادلة التي بدأ تطبيقها في الثاني من نيسان/أبريل على الواردات من الدول الأخرى بلغت نسبتها الأساسية 10 بالمئة، مؤكداً أن الولايات المتحدة أصبحت أغنى دولة في العالم نتيجة هذه السياسة الاقتصادية.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قد تُدرّ على الاقتصاد الأميركي ما بين 300 و600 مليار دولار سنوياً.

من جانبهم، قدر خبراء من جامعة “ييل” الأميركية أن الرسوم الجمركية قد تكلف الأسر الأميركية نحو 2400 دولار سنوياً، مع الإشارة إلى أن حتى الاستهلاك البديل لمنتجات أرخص لن يقلل الخسائر إلا بنحو ألفي دولار سنوياً.

وأضاف ترامب أن كوريا الجنوبية وافقت على دفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية، كما أعلن رفع الرسوم الجمركية على الواردات الكندية بنسبة 10 بالمئة، ضمن استراتيجية شاملة لزيادة إيرادات الخزانة وحماية الصناعة الوطنية.

وبدأت سياسة الرسوم الجمركية المتبادلة في إدارة ترامب كجزء من جهوده لحماية الصناعة الأميركية وتشجيع الإنتاج المحلي، خصوصاً في قطاعات الحديد والألومنيوم والسيارات.

ودفعت هذه السياسة العديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة إلى إعادة التفاوض على اتفاقياتهم التجارية، ما أدى إلى تحقيق أرباح حكومية كبيرة، لكنها أثارت جدلاً واسعاً حول تأثيرها على تكلفة المعيشة للأسر الأميركية وأسواق الاستهلاك.

ترامب يصف محادثته مع الرئيس البرازيلي بالجيدة ويبحث العقوبات والتجارة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى محادثة جيدة مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، تناولت العقوبات الأمريكية الحالية ضد البرازيل وقضايا التجارة والاقتصاد، واصفًا الحوار بالـ”رائع”.

وأضاف ترامب للصحفيين خلال فعالية في البيت الأبيض أن المحادثة كانت ممتازة، وأعرب عن إعجابه بالرئيس البرازيلي، مشيرًا إلى مناقشة العقوبات التي فرضها سابقًا على البرازيل على خلفية أحداث معينة، بالإضافة إلى القضايا التجارية.

وكان الرئيسان قد أجريا اتصالًا هاتفيًا في أوائل أكتوبر الماضي، أعادا من خلاله الحوار في ظل توتر العلاقات الناتج عن فرض ترامب رسوم جمركية على المنتجات البرازيلية وقيود على مسؤولين برازيليين، واتفقا على لقاء شخصي في المستقبل القريب.

ويأتي هذا الحوار في أعقاب محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو بتهمة قيادة “منظمة إجرامية” للتآمر ضد خصمه اليساري لولا، وهو ما أثار توترات بين البرازيل والولايات المتحدة، حيث فرض ترامب رسومًا جمركية وعقوبات على أفراد مقربين من بولسونارو.

من جانبه، أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن ترامب يختلف تمامًا في التواصل الشخصي عن الصورة التي تظهر على التلفزيون، موضحًا أن ترامب يظهر متوترًا على الشاشة بينما في الواقع يتسم بالمرونة والكفاءة في المحادثات.

وخلال المحادثات، بحث الزعيمان أيضًا مكافحة الجريمة المنظمة، كما أعلن لولا دا سيلفا في 23 نوفمبر عن خططه لمناقشة الوجود العسكري الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي وفنزويلا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي المحادثات في سياق العلاقات المتوترة بين واشنطن وبرازيليا بعد محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو وفرض عقوبات أمريكية على البرازيل، في حين يسعى الرئيسان الحاليان إلى إعادة الحوار وتجنب التصعيد، مع التركيز على القضايا الاقتصادية والأمنية المشتركة.

البيت الأبيض ينفي غفوة ترامب خلال اجتماع مجلس الوزراء ويؤكد إدارته الاجتماع بانتباه

علق البيت الأبيض، على مقطع فيديو أظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكأنه يغفو أثناء اجتماع مجلس الوزراء، مؤكداً أنه كان مستمعاً ويدير الاجتماع بشكل طبيعي.

وأظهر الفيديو ترامب وهو متكئ على كرسيه وعيناه مغمضتان بينما كان وزير الخارجية ماركو روبيو يلقي كلمته، ثم تحرك فجأة واعتدل ونظر إلى الوزير، قبل أن تعود عيناه لتغلق مجدداً.

وأشار تقرير شبكة “سي إن إن” إلى أن ترامب فقد تركيزه عدة مرات خلال الاجتماع الذي استمر ساعتين و17 دقيقة، بينما لم يتفاعل مع نكتة ألقاها روبيو سوى برفع شفتيه.

ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن يكون ترامب قد نام، مؤكدة أنه استمع بانتباه وأدار الاجتماع الحكومي الذي استمر لقرابة ثلاث ساعات، مشيرة إلى الإنجازات التي حققها الرئيس وفريقه نيابة عن الشعب الأميركي.

وجاء هذا التعليق بعد تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” حول جدول أعمال ترامب وظهوره العام، مما أثار تساؤلات حول عمره وقدرته على التحمل وإدارة البلاد.

قاضٍ أمريكي يمنع توقيف المهاجرين التعسفي في واشنطن

أصدرت قاضية اتحادية أمريكية حكمًا يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اعتقال المهاجرين التعسفي في واشنطن دون مذكرات توقيف.

وأوضح القرار الصادر عن القاضية بريل هاول في محكمة المقاطعة الأمريكية بواشنطن أن الأمر جاء بعد رفع منظمات معنية بالحريات المدنية وحقوق المهاجرين دعوى ضد وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، مؤكدة أن الضباط الذين ينفذون اعتقالات مدنية مرتبطة بالهجرة يحتاجون عادة إلى مذكرة إدارية، وأن القانون يسمح بالاعتقال دون مذكرة فقط إذا كان لدى الضابط سبب محتمل للاعتقاد بأن الشخص موجود بشكل غير قانوني وأنه من المحتمل أن يفر قبل إصدار المذكرة.

وأشار القرار إلى أن المدعين قدموا وثائق وشهادات تؤكد أن الضباط الفيدراليين كانوا يقومون بدوريات ونقاط تفتيش في أحياء يقطنها مهاجرون لاتينيون، ويوقفون السكان ويعتقلونهم دون تمييز، وأن بعض الأشخاص تم اعتقالهم دون مذكرة أو تقييم قانوني لاحتمال فرارهم.

وقالت القاضية هاول، التي عينها الرئيس الأسبق باراك أوباما، إن المدعين نجحوا في إظهار احتمال كبير لوجود سياسة أو ممارسة غير قانونية من جانب الحكومة، مؤكدة أن إخفاق الوزارة المتكرر في تطبيق معيار السبب المحتمل يشكل انتهاكًا مباشرًا لقانون الهجرة ولوائح وزارة الأمن الداخلي.

وأمرت القاضية بوقف هذه السياسة، وفرضت على أي عميل ينفذ اعتقالًا مدنيًا في واشنطن دون مذكرة تسجيل وقائع محددة ومدعمة تبرر وجود سبب محتمل للاعتقاد بأن الشخص سيهرب قبل إصدار المذكرة، مع تقديم هذه الوثائق إلى محامي المدعين.