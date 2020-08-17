غلق مصنع لتعبئة المياه في بنغازي لمخالفته الاشتراطات الصحية

قام جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بمدينة بنغازي، بإغلاق مصنع ” الواحة ” للمياه المعدنية ببنغازي بعد رصد عدد من المُخالفات القانونية والصحية.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالجهاز، فإنه بعد ورود معلومات حول مُخالفات تقع داخل مصنع “الواحة” للمياه المعدنية قام عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة علي الفور بالتوجه للمصنع لرصد المُخالفات وإغلاقه.

وتتصدر هذه المخالفات انعدام النظافة العامة وتردي خزانات المياه بشكل ملحوظ، وعدم وجود إجراءات قانونية لمزاولة هذه المهنة، بالإضافة إلى طرق تعبئة المياه بالأيدي الشيء الذي يُعد غير صحي أو قانوني بحق المهنة.

وتم إغلاق المصنع وضبط المسؤول عليه والعاملين به ليتم إحالتهم بموجب تقرير مرفق بقائمة المخالفات لجهات الاختصاص.

إغلاق مصنع " الواحة " للمياه المعدنية ببنغازي بعد رصد عدد من المُخالفات القانونية والصحية ..بعد ورود معلومات حول… Gepostet von ‎جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة‎ am Sonntag, 16. August 2020