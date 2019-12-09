غوارديولا يظل متفائلاً بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد

وفشل “سيتي” إلى حدود الساعة في الفوز بخمس مباريات من أصل آخر سبعة لقاءات، كما أنه ابتعد عن متصدر “البريمرليغ” ليفربول بـ14 نقطة.

وقال اللاعب الإسباني رودري إن مدربه غوارديولا حاول أن يبقى “إيجابيا” عقب الهزيمة أمام يونايتد، مضيفا: “المدرب دائما ما يلتقط النقاط الإيجابية”، وفق ما نقلت صحيفة “مترو” البريطانية.

وأضاف: “في غرفة تغيير الملابس، حاول غوارديولا رفع رؤوسنا للأعلى. وقال إنها لحظة صعبة للفريق، لكن علينا مواصلة القتال”.

وتابع: “لدينا مسابقات وأهداف أخرى ننافس عليها، لذلك نحن في الحاجة إلى مواصلة القتال.. بالطبع نعاني كثيرا لأسباب عدة أبرزها الإصابات، كان الأمر صعبا في بداية الموسم”.

ووجه رودري رسالة إلى أنصار الفريق، حيث طلب منهم “الاستمرار في دعم اللاعبين”، قائلا “أود أن أطلب من الأنصار البقاء وراءنا، هذه مرحلة صعبة لكن علينا القتال حتى النهاية”.

وكان غوارديولا قد صرّح لوسائل الإعلام عقب الهزيمة بالقول “الشيء المهم عدم الاستسلام.. في جميع مباريات هذا الموسم لعبنا بالشكل الذي أردته”.

واسترسل قائلا: “إذا كنا نرتكب بعض الأخطاء فسنتحسن لكن لا يمكن إنكار أداء مانشستر يونايتد. سنحاول التعلم مما حدث للمستقبل”.