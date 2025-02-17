«غوارديولا» يكشف حظوظ «الستي» بالفوز على «الريال»

صرح بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه يملك حظوظا ضئيلة للتأهل على حساب ريال مدريد الإسباني خلال مواجهتهما المرتقبة، الأربعاء، في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقال غوارديولا: “هامش الفوز في ملعب برنابيو بعد هذا الموقف، الجميع يعلم، النسبة المئوية للتأهل، قد تكون 1 في المئة. ستكون ضئيلة جدا”.

وتابع المدرب الفذ الذي قاد سيتي إلى اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه في الموسم قبل الماضي: “سنحاول قدر الإمكان، هذا مؤكد. سنلعب كما اعتدنا، لكن الواقع أننا هذا الموسم على مسافة بعيدة من مستوياتنا. كنا ضعيفين جدا، جدا، في الأداء والنتائج هذا الموسم.”

وخسر سيتي على أرضه 2-3 مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، رغم تقدمه 2-1 قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي على حامل اللقب.

ويخوض سيتي المباراة بعد فوزه الكبير على نيوكاسل القوي في الدوري الإنجليزي نهاية الأسبوع، برباعية نظيفة، بينها ثلاثية (هاتريك) لمهاجمه المصري عمر مرموش القادم بصفقة كبيرة من أينتراخت فرانكفورت الألماني.

في المقابل، تعادل ريال مدريد على أرض أوساسونا 1-1 في الدوري الإسباني وباتت صدارته مهددة بحال فوز غريمه برشلونة، ثالث الترتيب بفارق ثلاث نقاط عنه، على ضيفه رايو فايكانو السادس، الإثنين.

وتغنى الإنجليزي سام ألاردايس المدرب السابق للمنتخب الإنجليزي بالنجم المصري عمر مرموش بعد الهاتريك الذي أحرزه في شباك نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ألارديس في تصريحات نشرها موقع مانشستر سيتي الرسمي عن عمر مرموش: “لا أعتقد أنني رأيت شخصا يأتي في فترة انتقالات يناير ويحدث مثل هذا التأثير في مباراة واحدة في وقت مبكر جدا”.

وأضاف: “صدقني، لقد كان لدي الكثير من اللاعبين الذين جاءوا في هذا الوقت من العام والذين واجهوا صعوبة بالغة في التكيف مع الصفات واللياقة البدنية ومتطلبات الدوري الإنجليزي الممتاز واستغرق الأمر منهم حتى الموسم التالي لإظهار أفضل ما لديهم”.

وواصل: “لذا فإن القيام بذلك بسرعة وإظهار مثل هذه الموهبة الرائعة والاستعداد لإجراء الركض أمر رائع لديه تواصل رائع مع إيرلينغ هالاند، التمريرات والربط معه جيد للغاية لهذا السبب، ما فعله مرموش يعد أمرا استثنائيا، أن تأتي وتتأقلم بهذه السرعة وتقدم أداء كهذا، فهذا دليل واضح على موهبته وعقليته”.

وكان النجم المصري قد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في يناير الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو.