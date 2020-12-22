«غواصة إسرائيلية» اجتازت قناة السويس قاصدة الخليج

هيئة البث الصهيونية “كان” أفادت نقلا عن مصادر استخباراتية عربية بأن غواصة تابعة للبحرية الصهيونية عبرت قناة السويس يوم الأحد، قاصدة الخليج.

وأشارت “كان” إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد موافقة مصرية، لافتة إلى أنه وحسب تقديرات المسؤولين الاستخباراتيين العرب فهذه الغواصة ستتوجه نحو الخليج.

ونقلت عن المسؤولين الاستخباراتيين قولهم: “إسرائيل حاولت من خلال هذا التواجد البحري توجيه رسالة لطهران”.

ووفق ما ذكرت قناة “روسيا اليوم” عن “كان” أن “هناك استعدادات إسرائيلية مضاعفة لأي رد انتقامي إيراني ممكن على خلفية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده قبل 3 أسابيع في طهران المنسوب للموساد الإسرائيلي”.

ومن جهة أخرى، أشار المتحدث باسم الجيش الصهيوني إلى أن الجيش “لا يتطرق إلى تقارير من هذا القبيل”.