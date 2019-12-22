غواصة تركية محلية الصنع بقدرات متطورة

تقوم البحرية التركية، اليوم الأحد، بإطلاق غواصة “بيري رئيس”، أول غواصة محلية الصنع، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجرى بناء الغواصة محلية الصنع في إطار مشروع محلي، يهدف إلى المساهمة في زيادة قدرات البحرية التركية وتطوير الصناعات الدفاعية التركية في مجال صناعة الغواصات.

ويجري إطلاق الغواصة “بيري رئيس”، في حفل يقام في مقر القيادة العامة لأحواض بناء السفن بمدينة كولجك، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وسيشمل الحفل أيضا وضع حجر الأساس لمشروع بناء سفينة “سيدي علي رئيس”، محلية الصنع، والتي ستكون خامس سفينة حربية تركية يجري بناؤها بإمكانات محلية.

وفي إطار مشروع بناء غواصات ذات نظام دفع مستقل بإمكانات محلية، تعتزم البحرية التركية بناء 6 غواصات، تعتبر غواصة “بيري رئيس” واحدة منها.

وفي الوقت الذي تقوم فيه البحرية التركية بإطلاق غواصة “بيري رئيس”، تواصل الطواقم المختصة بالعمل على إتمام بناء غواصة “خضر رئيس”، بالتزامن مع استمرار العمل في تصنيع الغواصتين الثالثة والرابعة.

ويهدف مشروع بناء غواصات جديدة محلية الصنع لصالح البحرية التركية، تنفذه رئاسة الصناعات الدفاعية في القوات المسلحة التركية، إلى تزويد البحرية التركية بـ 6 غواصات ذات قدرات عالية على تنفيذ عمليات طويلة بسرعة عالية، وقدرة على تحييد الأهداف البرية والبحرية.

ومن المقرر أن تدخل الغواصة “بيري رئيس” الخدمة عام 2022، على أن يتم تشغيل الغواصات الخمس الأخرى، والتي تستمر أعمال بنائها في إطار المشروع المذكور، اعتبارًا من عام 2027، ما يضمن رفع جاهزية وقدرات البحرية التركية.

ويبلغ طول الغواصة 68.35 متر بقطر خارجي يبلغ 6.3 أمتار، فيما يبلغ وزنها 1850 طنا، وتتسع لـ40 فردًا.

وتضم الغواصة الجديدة نظام توزيع معلومات ونظام برمجيات مدمجة يتضمن نظام تكامل سلسا مع 105 وحدات مختلفة داخل الغواصة، جرى تطويرها من قبل هافلسان عام 2011.

وتضم الغواصة أنظمة مختلفة، بينها القدرة على تسجيل البيانات لمدة 50 يومًا على الأقل، وقد ساهم 111 من المهندسين والفنيين والخبراء الأتراك في تطوير هذه الأنظمة لصالح المشروع.

وجرى تسجيل العلامات التجارية لنظام توزيع معلومات الغواصة عام 2014 وتم تقديم طلب للحصول على براءة الاختراع عام 2015.