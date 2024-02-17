غوتيرش: الوضع الأمني في العالم أشد خطورة من الحرب الباردة

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدة، الانتهاكات المتفاقمة للقانون الدولي، محذرا من المدى الذي وصلت إليه في غزة وأوكرانيا.

وقال غوتيرش في خطابة الافتتاحي لمؤتمر ميونيخ للأمن العالمي، إن حقبة الحرب الباردة كانت أقل خطورة مما عليه الحال اليوم، حيث بات النظام الدولي غير فاعل، داعيا إلى اعتماد نظام دولي جديد قائم على تعددية الأقطاب وإصلاح نظام مجلس الأمن الدولي.

كما حذر غوتيريش من سياسة العقاب الجماعي الذي تسبب المآسي لسكان غزة، وأضاف أنه لا شيء يبرر الأعمال التي ارتكبتها حماس يوم السابع من أكتوبر، لكن أيضا لا شيء يبرر العقاب الجماعي لسكان غزة جراء العملية العسكرية الإسرائيلية.

وسيطرت حرب أوكرانيا وقضايا الأمن في أوروبا واستراتيجيات الناتو على أجندة المؤتمر لهذا العام.