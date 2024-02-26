غوتيرش: مجلس الأمن فشل في غزة وأوكرانيا بشكل قاتل

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين، عن أسفه لفشل مجلس الأمن الدولي في وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة، والغزو الروسي لأوكرانيا، وقال إن هذا قوض سلطة المجلس “ربما بشكل قاتل”.

ونقلت رويترز عن غوتيرش قوله في فتتاح اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف “افتقار المجلس إلى الوحدة بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في أعقاب الهجمات المروعة التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر، كل هذا قوض سلطته بشدة وربما بشكل قاتل”.

وأضاف غوتيرش أن “المجلس يحتاج إلى إصلاح جدي لتركيبته وأساليب عمله”.