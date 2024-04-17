غوتيرش يقبل استقالة باتيلي ويؤكد مواصلة الجهود الأممية في ليبيا

قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الأربعاء، استقالة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي التي أعلنها أمس الثلاثاء.

وحسب بيان صادر عن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، شكر غوتيريس باتيلي على جهوده لإعادة بناء السلام والاستقرار في ليبيا، وذكر أن الأمم المتحدة ستواصل دعم العملية السياسية التي ينفذها الليبيون،

وكان باتيلي قال أمس الثلاثاء أن المنظمة الأممية “لا يمكن أن تتحرك بنجاح” دعمًا لعملية سياسية، في مواجهة قادة يضعون مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد.