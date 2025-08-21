غوتيريس يُقدّم تقريراً لمجلس الأمن حول التطورات في ليبيا

قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريره الدوري إلى مجلس الأمن بشأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي يغطي الفترة من 5 أبريل إلى 1 أغسطس 2025.

وتضمن التقرير عرضًا شاملاً للتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، إلى جانب استعراض الحالة الإنسانية وواقع حقوق الإنسان، فضلاً عن الأنشطة التي اضطلعت بها البعثة الأممية خلال الفترة ذاتها.

وأشار التقرير إلى التحديات التي تواجهها ليبيا على مختلف الأصعدة، مع التأكيد على استمرار دعم الأمم المتحدة لمسار الاستقرار والمصالحة الوطنية والتنمية المستدامة.

للاطلاع على التقرير الكامل من هنا