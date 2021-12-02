انتخابات ليبيا

غوتيريش: الانتخابات في ليبيا يجب أن تكون هي الحل وليس المشكلة

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 2 ديسمبر 2021 - 18:46 | آخر تحديث: 2 ديسمبر 2021 - 18:51 نُشر: الخميس، 2 ديسمبر 2021 - 18:46
الانتخاباتليبيا
غوتيريش: الانتخابات في ليبيا يجب أن تكون هي الحل وليس المشكلة
أرشيفية
غوتيريش: الانتخابات يجب أن تكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنّ المجتمع الدولي يريد أن تكون الانتخابات في ليبيا جزءا من الحلّ لا جزءا من المشكلة.

وأوضح غوتيريش أنّ تبذل قصارى جهدها لتسهيل إجراء حوار يتيح حلّ المسائل المتبقية التي يمكن أن تقسّم ليبيا، وإجراء الانتخابات بطريقة تساهم في حلّ الأزمة.

وأضاف غوتيريش أنّ الجميع أمام مشهد يوجد فيه قانون انتخابي ينظم إجراء انتخابات رئاسية، وبعدها على ما أعتقد بـ15 يوما، تُجرى انتخابات برلمانية، مشيرا إلى أنّ قانون الانتخابات صادق عليه مجلس النواب.

آخر تحديث: 2 ديسمبر 2021 - 18:51
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