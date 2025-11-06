غوتيريش: العالم أمام خيارين إما قيادة التحول المناخي أو السير نحو الدمار

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، قادة العالم إلى التحلي بروح القيادة والمسؤولية لمواجهة تغير المناخ وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، خلال كلمته في افتتاح قمة الزعماء المنعقدة في البرازيل قبل أيام من انطلاق قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP30) بمدينة بيليم في منطقة الأمازون.

وأكد غوتيريش أن البشرية تواجه لحظة حاسمة تتطلب إما قيادة جريئة أو السير نحو الدمار، مشيرًا إلى أن عقودًا من المماطلة والتجاهل أدت إلى فشل في الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، واصفًا ذلك بأنه فشل أخلاقي وإهمال قاتل.

وجاءت تصريحاته بالتزامن مع تقرير أممي رجح أن تكون سنة 2025 من بين الأعوام الثلاثة الأكثر حرًّا على الإطلاق، مختتمة أكثر من عقد من الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة.

وأوضح التقرير أن تركيزات غازات الدفيئة سجلت مستويات قياسية جديدة، ما ينذر بمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة مستقبلًا، رغم تأكيد الأمم المتحدة أن عكس هذا الاتجاه ما زال ممكنًا.

من جانبه، حذر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من أن النافذة المتاحة للتحرك المناخي تغلق بسرعة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية كوكب الأرض قبل فوات الأوان.