غوتيريش: العالم لا يجب أن يخاف من إسرائيل رغم الحرب المدمرة على غزة!

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن المجتمع الدولي يجب ألا “يرهب” من إسرائيل في ظل استمرار الحرب المدمرة على غزة و”الاحتلال الزاحف” للضفة الغربية.

وجاءت تصريحاته قبيل اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة في نيويورك، وسط تهديدات إسرائيلية بضم الضفة الغربية إذا اعترفت الدول الغربية بفلسطين.

وقال غوتيريش: “يجب ألا نشعر بالخوف من خطر الرد، لأنه سواء فعلنا ما نفعله أم لا، ستستمر هذه الإجراءات، وعلى الأقل هناك فرصة لتعبئة المجتمع الدولي للضغط لمنعها”.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتدمير غزة تدريجياً وضم الضفة الغربية تدريجيًا، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة يعد “أسوأ مستوى من الموت والدمار شهدته خلال فترة ولايتي وربما في حياتي”.

وأشار الأمين العام إلى معاناة الفلسطينيين، مع مجاعة، وانعدام الرعاية الصحية، ونقص المأوى، لكنه امتنع عن وصف الهجمات الإسرائيلية بـ”الإبادة الجماعية”، معتبراً أن “المشكلة ليست في الكلمة، بل في الواقع على الأرض”.

وشهد الأسبوع الجاري هجومًا بريًا للجيش الإسرائيلي في غزة، وسط دعوات للسكان بالانتقال جنوبًا، لكن الفلسطينيين يعانون من صعوبة معرفة وجهتهم والتكاليف الباهظة للرحلة.