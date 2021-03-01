غوتيريش: العالم يشهد أضخم أزمة تعليم في التاريخ

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذر من أن العالم يشهد أضخم أزمة تعليمية في التاريخ، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي جائحة.

وكتب غوتيريش، على حسابه في “تويتر” أمس الأحد: “39 مليار وجبة مدرسية لم تصل إلى الطلاب حول العالم منذ بدء جائحة كورنا”.

وتابع: “العالم يواجه أضخم أزمة جوع وأزمة تعليم في تاريخه”.

واستطرد: “يجب مضاعفة جهود التمويل ووضع البرامج التي تساعدنا في التأكيد على أنه لن يكون هناك طفل متخلف عن الركب العالمي في هذا المجال”.

وقال أمين عام الأمم المتحدة إن أطفال العالم خسروا نحو 40% من الوجبات المدرسية بسبب جائحة كورونا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي 113 مليون مصاب، بينهم أكثر من 2.5 حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر 2020.

وتسبب جائحة كورونا في تعطيل الدراسة في غالبية الدول بصورة جزئية أو كلية، بينما تعطلت الكثير من الإمدادات الخاصة بطلاب المدارس خاصة الوجبات المدرسية. وفقا لسبوتنيك.

39 billion school meals have been missed worldwide since the onset of #COVID19.



This is the biggest hunger and education crisis in history.



We must scale up the funding & programs that will help ensure no child is left behind. pic.twitter.com/iSFY7VU8FX — António Guterres (@antonioguterres) February 28, 2021