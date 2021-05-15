غوتيريش: المقاتلون الأجانب لا يزالون ينشطون في ليبيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن المقاتلين الأجانب لا يزالون ينشطون في ليبيا، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي بجنيف السويسرية.

ودعا غوتيريش في تقرير لمجلس الأمن الدولي، إلى انسحابهم ووضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن غوتيريش قوله، إن هذه “عناصر حاسمة بالنسبة لسلام دائم” في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والمنطقة.

وأفاد غوتيريش، في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، إن الانتقال السلس للسلطة إلى الحكومة المؤقتة الجديدة، التي تولت مهامها في مارس، “يجدد الأمل في إعادة توحيد البلاد ومؤسساتها من أجل سلام دائم”.

وفي ذات الوقت، قال غوتيريش إن التقدم يجب أن يستمر على المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية للسماح بإجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر.

وأضاف غوتيريش في التقرير الجديد، أنه بينما يستمر وقف إطلاق النار، تلقت البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا تقارير عن إقامة تحصينات ومواقع دفاعية وسط ليبيا على الطريق الرئيسي بين مدينة سرت الاستراتيجية، بوابة حقول النفط الرئيسية في البلاد ومحطات التصدير، والجفرة.