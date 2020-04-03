غوتيريش: حفتر هو من بدأ الصراع في ليبيا وهدفنا الآن إيقاف الحرب

“الأسوأ آت” بالنسبة إلى الدول التي تشهد نزاعات. [أرشيفية/رويترز]

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف المشاركة في الصراع في ليبيا على توحيد قواها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي، الجمعة: “ أناشد الطرفين وكل من يشارك في الصراع في ليبيا أن يفهموا أن هذه هي لحظة وقف الحرب”.

وأشار أمين الأمم المتحدة إلى أن حفتر هو من بدأ الصراع في ليبيا بهجومه على طرابلس وهدفهم الآن إيقاف الحرب.

وأضاف: “الاشتباكات تصاعدت بشكل كبير في ليبيا رغم ترحيب الحكومة الليبية وقوات حفتر بالدعوات لوقف القتال”.

وحذّر غوتيريش من أن “الأسوأ آت” بالنسبة إلى الدول التي تشهد نزاعات.

ولفت إلى أن مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة حول كورونا الأسبوع المقبل مجلس الأمن سيعقد جلسة طارئة حول كورونا الأسبوع المقبل.

اقترح تصحيحاً