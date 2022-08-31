«غوتيريش»: على جميع الأطراف الاستفادة من مخرجات القاهرة وجنيف

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجهات الفاعلة السياسية والمؤسسات السياسية إلى ممارسة ما سماه قيادة مسؤولة للحيلولة دون تفاقم المظالم التي طال أمدها بما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.

وأضاف غوتيريش في تقرير له مقدم إلى مجلس الأمن الدولي أنّ نتائج محادثات القاهرة وجنيف تمثل تقدما كبيرا ينبغي على جميع الأطراف الاستفادة منه.

وحثّ غوتيريش المؤسسات الليبية ذات الصلة على وضع الإطار الدستوري في صيغته النهائية وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير.

وشدّد غوتيريش على أهمية حماية التقدم المحرز في المسار الأمني منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، مشيدا بعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وشجع غوتيريش على اتخاذ المزيد من الخطوات العملية لتوحيد القوات المسلحة والتحضير لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، داعيا إلى الامتناع عن أي عمل قد يؤجج الوضع.

وتابع غوتيريش أنّ الأمم المتحدة ستواصل دعم اللجنة العسكرية لتنفيذ جميع شروط اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك تنفيذ خطة العمل المتعلقة بعملية الانسحاب التدريجي المتوازن على مراحل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

ولفت غوتيريش إلى أن النفط الليبي ملك لجميع الليبيين ولا ينبغي أن يكون رهينة للمشاحنات السياسية، مشددا على احترام وصون استقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية السيادية في ليبيا، بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مقاضاة المسؤولين عن إعاقة استغلال الموارد الطبيعية وتصديرها بشكل قانوني، وفقا لتعبيره.