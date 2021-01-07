غوتيريش: مستوى «الفقر» في العالم ارتفع لأول مرة منذ 22 عاما

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، صرح خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم، إن مستوى الفقر المدقع في عام 2020، ارتفع عالميا لأول مرة منذ 22 عاما.

وأشار غوتيريش عبر مؤتمر عقد بالفيديو، حول الحفاظ على السلام والاستقرار، إلى أن وباء فيروس كورونا أدى إلى تفاقم عدد من الاتجاهات السلبية.

وأضاف: “في عام 2020، حدثت زيادة في معدلات الفقر المدقع لأول مرة منذ 22 عاما. ومن المتوقع أن يؤدي تراجع النشاط الاقتصادي في ظل وضع هش ووسط الصراع إلى دفع من 18 مليونا إلى 27 مليون شخص إضافي، في براثن الفقر”. وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.