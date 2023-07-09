«غوتيريش» مُحذَّراً: السودان على شفا حرب أهلية واسعة النطاق

حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن السودان على شفا حرب أهلية واسعة النطاق مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين طرفي النزاع بلا هوادة في العاصمة السودانية الخرطوم.



جاء ذلك في بيان أصدره نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق، وذلك بعد قرابة 3 أشهر من القتال الدائر في السودان.

وبحسب البيان، فإن غوتيريش حذر من أن الحرب بين الأطراف السودانية من المرجح أن تزعزع استقرار المنطقة بأكملها.

وأضاف البيان أن الأمين العام ندد أيضا بالعنف واسع النطاق وسقوط ضحايا في إقليم دارفور الغربي “الذي شهد بعضا من أسوأ المعارك في الصراع الجاري”.

وقال غوتيريش إن هناك تجاهل تام للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان وهو أمر خطير ومقلق.