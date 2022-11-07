غوتيريش: نحن على طريق سريع إلى جحيم مناخي

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من الاقتراب من نقطة اللاعودة قائلا: “نتجه نحو الجحيم المناخي”، ودعا لتسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وتضافر الجهود بين الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة في هذا الشأن.

وقال غوتيريش خلال كلمته في افتتاح فعاليات القمة العالمية للمناخ (COP – 27) بمدينة شرم الشيخ المصرية، إن عقارب الساعة تتقدم، و”نحن في حرب نخسرها مع استمرار انبعاث الغازات ومع استمرار ارتفاع حرارة الأرض”.

وأشار إلى إن الدول المجتمعة في شرم الشيخ بمصر لحضور محادثات المناخ COP27 تواجه لحظة فارقة إذ عليها الاختيار بين العمل سويا الآن لخفض الانبعاثات أو الحكم على الأجيال القادمة بمواجهة كارثة مناخية.

وأضاف غوتيريش مخاطباً الوفود المجتمعة في منتجع شرم الشيخ: “البشرية أمامها خياران: التعاون أو الهلاك”.

ودعا غوتيريش إلى التوصل إلى اتفاق بين أغنى دول العالم وأفقرها لتسريع الانتقال من الوقود الأحفوري وتسريع عملية تقديم التمويل اللازم لضمان مساعدة البلدان الفقيرة على تقليل الانبعاثات والتعامل مع الآثار الحتمية للاحتباس الحراري.

وتابع: “أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، عليهما مسؤولية خاصة لتوحيد الجهود لجعل هذا الاتفاق حقيقة واقعة”.

كما طلب أمين عام الأمم المتحدة من الدول الموافقة على التخلص التدريجي من استخدام الفحم، وهو أحد أكثر أنواع الوقود إطلاقا للكربون، لحين الاستغناء عنه نهائيا بحلول عام 2040 على مستوى العالم، على أن تحقق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الهدف بحلول عام 2030.