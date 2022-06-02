«غوتيريش»: يجب أن تعمل جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار في ليبيا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية أن تعمل جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على هامش مؤتمر المناخ الدولي “ستوكهولم +50″، الذي تستضيفه العاصمة السويدية.

من جانبه، أشاد المنفي بجهود الأمم المتحدة في دعم مساعي الليبيين للتوصل إلى حلول سلمية، من خلال بعثتها في ليبيا، لإعادة الأمن والاستقرار والسلام للبلاد.

وبحث اللقاء جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وإنهاء المراحل الانتقالية، من خلال مواصلة التركيز على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، إطار قانوني وفي أقرب الآجال.