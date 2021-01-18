«غوتيريش» يدعو أعضاء ملتقى الحوار للمضي قدماً صوب انتخابات 24 ديسبمر

أثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشاتها البناءة خلال اجتماعها في جنيف في الفترة من 13 إلى 16 يناير الجاري.

وبحسب بيان لستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، فقد أشاد غوتيريش على وجه الخصوص بالدور الهام الذي اضطلعت به المشاركات من النساء وأعضاء اللجنة من جنوب ليبيا للتوصل إلى توافق حول آلية مقترحة لاختيار السلطة التنفيذية، وذلك وفق خارطة الطريق التي تم اعتمادها في تونس في نوفمبر الماضي.

ودعا الأمين العام أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى المشاركة البناءة في التصويت على آلية الاختيار والمضي قدماً صوب الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وجدد غوتيريش التأكيد على دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار