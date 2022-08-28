«غوتيريش» يدعو إلى الوقف الفوري للعنف في طرابلس

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى الوقف الفوري للعنف في طرابلس. وحث الأطراف الليبية على الدخول في حوار حقيقي لمعالجة المأزق السياسي الحالي وعدم استخدام القوة لحل خلافاتهم.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وذكر البيان أن “الأمين العام يُتابع بقلق بالغ ما ورد عن حدوث اشتباكات عنيفة في طرابلس تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير في البنية التحتية المدنية”.

كما دعا غوتيريش الأطراف أيضاً، إلى حماية المدنيين والامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها زيادة حدة التوتر وتعميق الانقسامات.

وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة تظل على استعداد لتقديم المساعي الحميدة والوساطة لمساعدة الأطراف الليبية على إيجاد مسار للخروج من المأزق السياسي الذي يهدد بشكل متزايد الاستقرار في ليبيا الذي تحقق بشق الأنفس، بحسب وصف البيان.