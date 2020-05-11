«غوتيريش» يدعو إلى دور حيوي في مسارات الحوار الليبي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي إلى النهوض بدور حيوي في ضمان استدامة التقدم المحرز على مسارات الحوار بين الأطراف الليبية.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الأمين العان للأمم المتحدة عن عمل البعثة الأممية في ليبيا منذ يناير الماضي.

وقال غوتيريش في تقريره: “ينبغي عدم تبديد الزخم الناجم عن اتخاذ القرار 2510 (2020)، وتأييد استنتاجات مؤتمر برلين والعناصر الصحفية التي أعدها المجلس وصدرت في 26 مارس”.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: “أود أن أذكر الدول الأعضاء بالالتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر برلين، وأحثها على ألا تدخر جهدا، وأن تستخدم كل ما في جعبتها من نفوذ للمساعدة على ضمان وقف إطلاق النار وتهيئة بيئة مواتية لإجراء محادثات سياسية تمشيا مع القرار 2510 (2020)”.

ونوه بأن تقديم الدعم المتماسك والقوي للعمل المتواصل الذي تقوم به الأمم المتحدة مع الأطراف والدوائر الرئيسية بشأن المسائل المعلقة أمر حيوي لتمهيد الطريق أمام حل سياسي شامل للنزاع في ليبيا، وفق قوله.

هذا وصوت مجلس الأمن الدولي في 12 فبراير الماضي، بالموافقة بالغالبية على اعتماد مشروع القرار رقم 2510 المقدم من بريطانيا بخصوص وقف إطلاق النار في ليبيا، والترحيب بمخرجات مؤتمر برلين، وهو أول نص ملزم تبناه مجلس الأمن منذ بدء عدوان حفتر على العاصمة طرابلس في أبريل 2019.

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