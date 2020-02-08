«غوتيريش» يدعو إلى قيام الاتحاد الأفريقي بدور أكبر في الأزمة الليبية

دعا غوتيريش إلى تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. [أرشيف/الأمم المتحدة]

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تأييده لقيام الاتحاد الأفريقي بدور أكبر للوساطة في الأزمة الليبية، قائلا إنه يتفهم استياء هذه المنظمة التي لا تزال مستبعدة عن هذا الملف.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن غوتيريش قوله، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، السبت، حيث يحضر غدا الأحد والاثنين القمة السنوية للاتحاد الأفريقي: “نعتقد أنه من الضروري جدا إشراك الاتحاد الأفريقي في مساعي البحث عن حل للنزاع الليبي”.

وأضاف: “أتفهم تماما هذا الاستياء، لقد استبعدت أفريقيا في الشأن الليبي”.

ودعا أمين عام الأمم المتحدة إلى تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إذ يرغب الأخير الذي اختار لقمة أديس ابابا هذا العام عنوان “إسكات السلاح”، بأن يكون فعالا أكثر في المستقبل في حل النزاعات الأفريقية ويرغب في إيجاد حلول أفريقية لها.

وأشاد غوتيريش بمبادرة منتدى المصالحة التي اتخذت في نهاية يناير الماضي، خلال قمة نظمتها لجنة الاتحاد الأفريقي حول ليبيا في الكونغو-برازافيل، وقال: “ندعم بالكامل المنتدى الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي”.

ونوه بأن مهمة الأمم المتحدة في طرابلس مستعدة لكي تستقبل في مقارها ممثلية للاتحاد الأفريقي، وتُؤيد مشاركته في كل مجموعات العمل الليبية.

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