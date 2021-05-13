«غوتيريش» يدعو إلى مضاعفة إنتاج لقاحات كورونا في العالم

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى ضرورة مضاعفة إنتاج لقاحات كورونا في العالم، مشيرا إلى “قدرة اللقاح الروسي “سبوتنيك V” على مواجهة الوباء”.

وكان غوتيريش قد أعلن أن المنظمة العالمية “دعت كل موظفيها للخضوع للتطعيم ضد كورونا باللقاح الروسي في الدول التي تمت فيها الموافقة عليه من قبل المنظمين الطبيين المحليين”.

وأضاف: “لقد تلقى العديد من الموظفين الأمميين لقاح “سبوتنيك V” وخاصة في روسيا. ونريد أن تكون لدينا إمكانية لاستخدامه، لكننا نتوقع موافقة منظمة الصحة العالمية”.

وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن منظمته تدعو كل موظفيها للتلقيح ضد كورونا باللقاح الروسي في الدول التي تمت فيها الموافقة عليها من قِبل المنظمين الطبيين المحليين.