«غوتيريش» يدعو إلى معالجة أسباب الأزمة الليبية

انطلقت اليوم في العاصمة الألمانية برلين، أعمال مؤتمر برلين 2 حول ليبيا بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والصين وتركيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “نحن هنا اليوم للبناء على التقدم المحرز في مؤتمر برلين 1 من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وخريطة طريق منتدى الحوار الليبي”.

وأضاف غوتيريش في رسالة مسجلة في افتتاح المؤتمر، أن الأمم المتحدة قلقة إزاء تدهور الوضع الإنساني في ليبيا، مشددا على أن تحسين الأمن في ليبيا سوف يسهم في التقدم على المستوى السياسي.

ودعا الأمين العام الأممي إلى معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في ليبيا، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان هناك.

كما حث غوتيريش الحكومة الليبية على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المعتقلين وآلاف المهاجرين من العنف.

وفي مؤتمر صحفي مشترك في برلين قبيل انطلاق المؤتمر، طالب وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والألماني هايكو ماس بإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، وسحب سائر القوات الأجنبية من ليبيا.

وقال وزير الخارجية الأميركي، إن بلاده وألمانيا تشتركان في الأهداف نفسها بشأن ليبيا، وهي استمرار وقف القتال، ومغادرة القوات الأجنبية، وإجراء الانتخابات في موعدها، وشدد على أهمية استقرار ليبيا.

هذا وستناقش مسودة بيان المؤتمر فرض عقوبات على الأطراف التي تُعيق مسار العملية السياسية في ليبيا، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان فيها، كما يبحث المؤتمر توحيد القوات الأمنية والعسكرية في ليبيا.

ويناقش المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا، نتائج العملية السياسية التي تحققت منذ مؤتمر برلين 1، ولا سيما إنهاء التدخل الخارجي في الصراع.

من جهتها، قالت الخارجية الألمانية إن المؤتمر سيبحث العملية الانتقالية الليبية منذ المؤتمر الأخير، والمراحل المقبلة لفرض استقرار دائم للوضع في ليبيا.

يُذكر أن مؤتمر برلين 1 شهد مشاركة قادة العديد من الدول، ودعا حينها إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، وفرض احترام الحظر على توريد الأسلحة إلى هذا البلد.