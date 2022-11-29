«غوتيريش» يدعو إلى منع كارثة الأسلحة البيولوجية

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باتخاذ إجراءات لمنع كارثة الأسلحة البيولوجية، وإغلاق كل السبل أمام تطوير واستخدام هذه الأسلحة.



وأكد غوتيريش في رسالة عبر الفيديو خلال المؤتمر الاستعراضي التاسع لاتفاقية الأسلحة البيولوجية، على ضرورة تركيز الجهود على تعزيز أحكام المساءلة في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية لضمان عدم استغلال التقدم العلمي لأغراض عدائية، بحسب ما نقل موقع أخبار الأمم المتحدة.

من جانبها دعت إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إلى ضرورة أن يمضي المجتمع الدولي قدما في الخطط المتوقفة في سبيل منع تطوير الأسلحة البيولوجية في أعقاب جائحة كورونا.

وقالت: “في الوقت الذي أبرزت فيه الجائحة موضوع السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي بشكل أكبر بكثير، أظهرت أيضًا الاضطراب الذي يمكن أن يحدث إذا تم استخدام العوامل البيولوجية بطريقة متعمدة كأسلحة حرب أو إرهاب.

يُشار إلى أن المؤتمر الاستعراضي التاسع لاتفاقية الأسلحة البيولوجية، والذي يتم تنظيمه كل خمس سنوات، يقام حاليًا في جنيف على مدار ثلاثة أسابيع، ويضم 184 دولة وقعت على اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، والتي تبنتها الأمم المتحدة عام 1971، ودخلت حيز التنفيذ عام 1975.