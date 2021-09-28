«غوتيريش» يدعو إلى وضع مصالح الشعب الليبي في المقام الأول

دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، القادة الليبيين إلى وضع مصالح شعبهم في المقام الأول.

جاء ذلك على المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي عقهد بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك الأمريكية.

وقال المتحدث الرسمي للصحفيين: “نحن قلقون للغاية من الخلافات التي رأيناها بين مختلف الأطراف في ليبيا ونأمل بشدة أن تعود الأمور إلى مسارها لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل، وهي الانتخابات التي يستحقها ويتوقعها الشعب الليبي”.

وأضاف: “النصيحة التي يقدمها الأمين العام للقادة الليبيين هي أن يضعوا مصالح الشعب الليبي أولاً وقبل كل شيء”.