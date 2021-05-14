«غوتيريش» يدعو إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي الفلسطيني

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 14 مايو 2021 - 14:33 | آخر تحديث: 14 مايو 2021 - 14:35 نُشر: الجمعة، 14 مايو 2021 - 14:33
دولي
رويترز
غوتيريش يدعو لوقف فوري للأعمال العسكرية في غزة والأراضي المحتلة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف فوري للتصعيد وإنهاء الأعمال القتالية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال غوتيريش في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “احتراما لروح عيد الفطر، أدعو إلى وقف فوري للتصعيد وإنهاء الأعمال القتالية في غزة وإسرائيل. لقد مات عدد كبير من المدنيين الأبرياء. ولن يؤدي هذا الصراع إلا إلى التطرف في كل المنطقة”.

يأتي ذلك في حين، يُواصل سلاح الجو والقوات البرية الإسرائيلية قصف قطاع غزة، ما تسبب في سقوط أكثر من 100 قتيل حتى الآن وإصابة مئات آخرين.

آخر تحديث: 14 مايو 2021 - 14:35
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