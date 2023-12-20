«غوتيريش» يدعو الفاعلين الرئيسيين في ليبيا للمشاركة في مبادرة المبعوث الأممي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، الفاعليين الليبيين الرئيسيين إلى المشاركة في مبادرة عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا.

وذكر متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام يدعو الأطراف الليبية للمشاركة في مبادرة باتيلي “بحسن نية وبروح التسوية لكسر الجمود السياسي الحالي، ولتمهيد الطريق لإجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية وشفافة في ليبيا”، وفق ما نقلت عنه البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبر صحفتها في موقع فيسبوك.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا أعلن في إحاطة أمام مجلس الأمن قبل يومين “أن الأطراف الليبية الرئيسية التي دعاها للاجتماع الخماسي بشأن الحوار السياسي لم ترفض الدعوة مباشرة ولكن البعض منهم وضع شروطاً للمشاركة” موضحا أنه “طلب من الجهات الخمس ترشيح 3 ممثلين من كل جهة للمشاركة في جلسة تحضيرية للاتفاق على المعايير الرئيسة التي سينعقد عليها الاجتماع للنظر في المبادئ بما في ذلك موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعماله”.