«غوتيريش» يدعو لإجراء الانتخابات الليبية بأسرع وقت ممكن

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأطراف الليبية إلى العمل معا لإجراء انتخابات جامعة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن، مؤكدا ضرورة الانسحاب الكامل للمرتزقة والقوات الأجنبية.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن تقرير لغوتيريش قدمه لمجلس الأمن، أنه من الضروري أن يلتزم جميع أصحاب المصلحة الليبيين بشكل لا لبس فيه، وأن يواصلوا التركيز على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وجامعة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.

وشدد غوتيريش على ضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون مزيد من التأخير، ودعا إلى العمل وفق القوانين السارية والقواعد والإجراءات المعمول بها في المؤسسات الليبية من أجل إجراء الانتخابات في بيئة آمنة وسلمية، مع مشاركة كاملة ومتساوية للنساء والشباب.

وطالب غوتيريش باستمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، مع انسحاب كامل للمرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية الموجودين في ليبيا والذين تقدر الأمم المتحدة عددهم بأكثر من 20 ألفا، مشيرا إلى أن المنافسة بين الجماعات المسلحة للسيطرة على الأراضي استمرت في التأثير على الأمن في طرابلس وفي مدن الشمال الغربي.