«غوتيريش» يدعو لتنفيذ خطة إخراج المرتزقة من ليبيا

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) في جنيف السويسرية، يوم الجمعة، بشأن خطة عمل شاملة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتسلسل من الأراضي الليبية.

وأفاد ستيفان دوجاريكK المتحدث باسم الأمين العام، في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأن خطة العمل هذه تعد حجر الزاوية في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020.

وأشاد الأمين العام بوحدة الهدف التي سادت اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ودعا جميع الأطراف الليبية والدولية إلى العمل من أجل تنفيذ هذه الخطة.

وأضاف البيان: “وتحدو الأمين العام الثقة في أن نشر فريق أولي من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة سيسهم في تهيئة الظروف اللازمة للتنفيذ الناجح لخطة العمل”.

كما أكد الأمين العام مجدداً، التزام الأمم المتحدة الثابت بدعم الشعب الليبي.