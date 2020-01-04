«غوتيريش» يدعو للوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا والعودة إلى الحوار السياسي

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعوته إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، والعودة إلى الحوار السياسي.

وقال “غويتريش”، في بيان للناطق باسمه، مساء الجمعة، إن أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربة لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع المستمر وزيادة تعقيد الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل، بحسب البيان.



وشدد الأمين العام للمنظمة الدولية على أن الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 1970 (2011) وتعديلاته في القرارات اللاحقة تزيد الأمور سوء.

كما نبه أمين عام الأمم المتحدة إلى أن التقيد الصارم بالحظر ضروري لتهيئة بيئة مواتية لوقف الأعمال القتالية، وفقاً لنص البيان.

