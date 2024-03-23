غوتيريش يدعو من رفح لوقف فوري للقتال في غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى وقف فوري وعاجل لإطلاق النار في غزة، مشددًا على أن الفلسطنيين يعانون من كابوس لا ينتهي.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، أثناء زيارته إلى معبر رفح، أكد غوتيريش أنه لا يوجد مبرر للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه جاء لمعبر رفح في شهر رمضان الكريم، والتقى المصابين وعائلاتهم في العريش وتأثر بقصصهم والمعاناة التي يواجهونها، مضيفا :”كما جئت لتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين في غزة”.

وتابع الأمين العام: “آن الأوان لإسرائيل أن تلتزم بإيصال المساعدات لقطاع غزة” مؤكدًا أن المجاعة تحاصر شعب بأكمله في غزة ومشيدا بكرم وتضامن الشعب المصري مع الفلسطينيين،

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنه حان الوقت لإعلاء القيم الإنسانية في قطاع غزة.