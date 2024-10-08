«غوتيريش» يستقبل «خوري» قبل تقديم إحاطة ليبيا بمجلس الأمن

استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، القائم بأعمال رئيس البعثة في ليبيا ستيفاني خوري، وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت ” خوري ” في تغريدة على “منصة أكس”: “استقبلني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأضافت، “ناقشنا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا. وأعرب الأمين العام عن دعمه القوي لجهود البعثة لتيسير العملية السياسية الرامية إلى حل الجمود الراهن”.

استقبلني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ناقشنا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا. وأعرب الأمين العام عن دعمه القوي لجهود البعثة لتيسير العملية السياسية الرامية إلى حل الجمود الراهن. pic.twitter.com/tLtkaVQ4bU — Stephanie Koury (@stephaniekoury1) October 7, 2024

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمن يوم الأربعاء، جلسة إحاطة ومشاورات نصف شهرية بشأن ليبيا، تقدمها ستيفاني كوري، نائبة الممثل الخاص والموظف السياسي المسؤول عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وممثلة المجتمع المدني إحاطة إعلامية.