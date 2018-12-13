عربي ودولي

غوتيريش يصل إلى السويد لاختتام المشاورات حول مستقبل اليمن

عين ليبيا | آخر تحديث: 13 ديسمبر 2018 - 13:30
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غوتيريش
مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أعلن أن غوتيريش سيشارك في أعمال اليوم الختامي لجولة المشاورات السياسية اليمينة في السويد. [رويترز]
حطت طائرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس في العاصمة السويدية ستوكهولم، للمشاركة في أعمال اليوم الختامي للمشاورات اليمنية. 

حيث قالت وزيرة خارجية السويد، مارغوت فالستروم الخميس أن غوتيريش وصل إلى ستوكهولم، مشيرة إلى أن زيارة غوتيريش والدعم الكامل من المجتمع الدولي، مهمان للمشاورات التي تقودها الأمم المتحدة حول اليمن في السويد.

كما شددت على أن الشعب اليمني يستحق السلام والاستقرار.

وكان مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث قد أعلن أن غوتيريش سيشارك في أعمال اليوم الختامي لجولة المشاورات السياسية اليمينة في السويد، حيث من المقرر أن يلتقي غوتيريش وفدي حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والإدارة الحوثية.

هذا وتبحث المشاورات اليمنية 6 ملفات، هي القتال في الحديدة، وإطلاق الأسرى، وحصار تعز، والبنك المركزي، ومطار صنعاء، والمساعدات الإنسانية.

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