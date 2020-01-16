غوتيريش.. يُطالب بدعم دولي قوي لإنجاح مؤتمر برلين حول ليبيا

بيان مؤتمر برلين يتمحور حول 6 محاول. [ أر تي]

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، الأربعاء، الأسرة الدولية تقديم “دعم قوي” للمؤتمر المقرّر عقده في برلين الأحد حول السلام في ليبيا، مطالباً كذلك الأطراف الليبية بالالتزام بوقف الأعمال العدائية بينهما

وقال غوتيريش: في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي:

أحضّ جميع الأطراف المتحاربة على الإسراع في تعزيز الوقف غير المشروط للأعمال العدائية الذي تم التوصّل إليه برعاية رئيسي روسيا وتركيا والانخراط بصورة بنّاءة في تحقيق هذه الغاية، بما في ذلك في إطار عملية برلين.

ورحّب الأمين العام بانعقاد مؤتمر برلين الذي سيشارك فيه، مشدّدا على أنّ هذا المؤتمر الدولي يرمي إلى “توحيد المجتمع الدولي من أجل إنهاء النزاع والعودة إلى عملية سياسية من خلال توفير الشروط اللازمة لحوار ليبي-ليبي”.

وأضاف غوتيريش:

أحضّ جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على أن تدعم بقوة قمّة برلين.

وندّد الأمين العام بـ”التدخّلات الخارجية” في النزاع الليبي، مجدّدا التحذير من أنّ “أيّ دعم خارجي للأطراف المتحاربة لن يؤدّي إلا إلى تعزيز الصراع المستمر وتعقيد الجهود الرامية لإتاحة التزام دولي واضح بحلّ سلمي للأزمة في البلاد”.

ولفت غوتيريش في تقريره إلى أنّ مشروع البيان الذي سيصدر عن مؤتمر برلين يتمحور حول “ستة محاور” هي “وقف الأعمال القتالية ووقف دائم لإطلاق النار، تطبيق حظر الأسلحة، إصلاح قطاع الأمن، العودة إلى عملية سياسية، إصلاح اقتصادي، احترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.

ويعقد مؤتمر برلين برعاية الأمم المتحدة وتشارك فيه الدول الداعمة لطرفي النزاع وتلك المعنية بشكل أو بآخر بعملية التسوية وبينها روسيا وتركيا والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

ويهدف المؤتمر إلى الحدّ من التدخّلات الخارجية التي تؤجّج النزاع، وتوفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.