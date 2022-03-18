«غوتيريش» يعرب لـ «باشاغا» عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي في ليبيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي المستمر في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه غوتيريش مع رئيس الحكومة المكلّف من مجلس النواب فتحي باشاغا، وفق ما ذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك إنّ غوتيريش ناقش مع باشاغا آخر التطورات في ليبيا، حيث أعرب عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي المستمر في ليبيا ، والذي يحمل مخاطر كبيرة على الاستقرار الليبي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس.

وأردف دوجاريك أنّ غوتيريش شدّد على ضرورة أن تحافظ جميع الجهات الفاعلة على الهدوء والاستقرار على الأرض، فيما كرر رفض الأمم المتحدة القاطع لاستخدام العنف والترهيب وخطاب الكراهية.

وتابع غوتيريش أنّ المأزق الحالي يتطلب حوارا عاجلا لإيجاد طريق توافقي للمضي قدمًا، مجددا دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقوم بها مستشارته الخاصة في ليبيا ستيفاني ويليامز.